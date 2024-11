Gaeta.it - Sequestro di beni per oltre 200 mila euro a Vazzano: quattro persone coinvolte in indagine su peculato

Facebook WhatsAppTwitter Un’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno ha portato alpreventivo diper un valore superiore ai 200. L’azione ha coinvoltoindividui identificati come parte di un’inchiesta su presunti ammanchi nelle casse del Comune di, un evento che ha suscitato notevole attenzione mediatica e interesse pubblico. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Vibo Valentia, su istanza del Procuratore della Repubblica, Camillo Falvo, e del sostituto procuratore responsabile del fascicolo.Dettagli sull’e leLe misure preventive riguardano un gruppo di, accusate del reato diin concorso. I principali coinvolti sono Domenico Buggisano, un ex dipendente comunale di 68 anni, ora in pensione e in passato collaboratore dell’ente locale; sua sorella Michela Buggisano, di 75 anni; Maria Ciappina, di 54 anni; e Domenico Antonio Savo, di 32 anni.