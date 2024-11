Ilnapolista.it - Rocchi replica a Conte: «Lo diciamo noi se è un errore, chiedo rispetto»

A margine di un incontro a Lissone organizzato dalla Lega Serie A, il designatore degli arbitri Gianlucarisponde indirettamente al tecnico del Napoli Antonio, furibondo dopo la partita contro l’Inter per il rigore concesso ai nerazzurri per fallo di Anguissa su Dumfries:«Prima di tutto dobbiamo fare noi meno errori, di sicuro. Dall’altra parte cerchiamo di essere più riflessivi. Serve».«di essere più riflessivi ed essere più tolleranti possibile perché se non portiil clima s’incendia. Non posso mica fare una conferenza ogni volta: se poi uno incappa in unchiaro, lonoi la sera che è un», ha detto ancora, come riportano Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport.Leggi anche:sa come funziona il calcio italiano, perciò ha alzato la voce domenica seraMariani è stato redarguito, persarebbe stato più giusto evitare quel rigore (Gazzetta)La Gazzetta oggi scrive diche ha redarguito Mariani per la sua decisione.