Ricotta e cioccolato | la torta con solo 190 calorie per fetta!

: lacon190per!Se sei a dieta, non è facile soddisfare la voglia di dolce. Il che però non significa che ti debba rassegnare a delle rinunce monacali, anzi.Si può cedere alla tentazione senza essere assaliti – dopo – dai sensi di colpa. Come? Ma è semplice, scegliendo delle ricette che mettono insieme bontà e leggerezza. Come appunto questa che ti stiamo per presentare: si tratta di una deliziosaa base di. Se non esageri con le porzioni, la puoi gustare senza rimorsi.: lacon190per!Vediamo la ricetta.Gli ingredientiPer una dozzina di fette ci vogliono: 300 grammi di farina; 85 grammi di stevia (un dolcificante di origine vegetale) oppure 170 di zucchero di canna; 60 grammi di olio vegetale; un cucchiaino di lievito per dolci; un uovo.