Paesi sicuri, l'Europa dovrà decidere. Calovini (FdI): "È chiaro che c'è un corto circuito giudico"

Il nodo è questo: “non ha mai stabilito quali sono i. Èche c’è ungiuridico”.Ieri, lunedì 11 novembre, per la seconda volta il Tribunale di Roma ha sospeso il trattenimento dei sette migranti egiziani e bengalesi giunti in Albania a bordo della Libra. E ha passato la palla alla Corte di giustizia dell’Unione europea affinché chiarisca la designazione di(FdI): “Èche c’è un” (Ansa Foto/Facebook) – notizie.comAl di là dello scontro e delle polemiche sui giudici definiti politicizzati, resta un dato certo.non ha mai stabilito quali siano i. Non è specificato neppure nel piano migratorio votato dal Parlamento europeo ad aprile 2024 e che verrà applicato nei prossimi mesi.