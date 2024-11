Lanazione.it - Orientamento formativo: torna l’appuntamento con ‘Le scuole si presentano’

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Firenze, 12 novembre 2024 – Una iniziativa importante per decidere il futuro scolastico dei figli. In programma per il weekend di sabato 16 e domenica 17 novembre “Lesi presentano 2024”, la fiera annuale dedicata all’scolastico che accompagna studenti e famiglie chiamati alla scelta della scuola del secondo ciclo di istruzione. Nei due giorni, presso sede della palestra Barbasetti di Prun (viale Malta 10), i referenti di 33del territorio saranno a disposizione in altrettanti infopoint dedicati. La tradizionale manifestazione, a ingresso libero e senza prenotazione, si aprirà alle 10 con il saluto dell’assessora all’Educazione Benedetta Albanese, e proseguirà con orario continuato fino alle 19 per le giornate di sabato e domenica. “La scelta della scuola secondaria di secondo grado è uno dei momenti più importanti nel corso delle carriere di studio di ragazze e ragazzi; entrano in gioco decisioni personali da condividere con le famiglie”, dice l’assessora all’Educazione Benedetta Albanese.