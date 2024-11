Malore per Marco Baroni l’allenatore della Lazio finisce in ospedale

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Spavento per, il tecnicoche dopo la vittoria a Monza si era concesso un lunedì di relax insieme alla famiglia a Gubbio. La sua giornata di riposo però è stata rovinata da unsopraggiunto mentre era a pranzo.perIl 61enne tecnico toscano, vera rivene con la suache si trova al secondo posto e che si è aggiudicato il premio di miglior allenatoreserie A del mese, si era recato a Gubbio per pranzare in un noto ristorante del centro, in attesafamosa FestaCuccagna, la tipica gara di arrampicata sul palo cosparso di grasso.Mentre stava mangiando però il tecnico avrebbe avvertito delle forti fitte allo stomaco, quindi i presenti hanno preferito chiamare i soccorsi.è stato portato in ambulanza all’di Branca, dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti del caso.