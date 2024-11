Ilfattoquotidiano.it - “L’era Meloni ha fatto bene al Pino Insegno imprenditore. Nelle sue mani c’è una società di comunicazione e produzione televisiva…”: ecco il fatturato

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

“L’unicoche mi può essere contestato è l’aver pubblicamente appoggiato Giorgia, una persona che stimo molto. Non honulla di male, la mia unica colpa è quella di essere amico della”, ha dichiarato nei giorni scorsia Tvblog. Il conduttore è finito nel mirino per la storica amicizia con la Premier e per i numeri auditel poco soddisfacenti. Non solo il flop di ascolti a “Il Mercante in Fiera“, hadiscutere anche il tiepido riscontro di “Reazione a Catena” che ha portato allo slittamento del suo nuovo programma in prime time, previsto a gennaio e rinviato a data da destinarsi, dal titolo “Il buono, il brutto e il cattivo“.Se lo share va giù, gli affari però funzionano. “haall’sue, infatti, c’è unaditelevisiva e cinematografica che si chiama Dream on: è una srl semplificata di cui ha il 50% del capitale, quota analoga a quella dell’amico Diego Righini, che è amministratore unico della