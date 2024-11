Uominiedonnenews.it - L’Amica Geniale 4, Penultima Puntata: Elena Infrange La Promessa Fatta A Lila!

Leggi su Uominiedonnenews.it

4,pubblica un racconto in cui parla dell’amicizia tra lei e. In questo modo si rompe per sempre l’amicizia tra loro!4 prosegue e, nel corso del quarto e penultimo appuntamento, si arriverà alla frattura definitiva traed. Infatti quest’ultimarà lasempre, ossia quella di non raccontare mai la loro amicizia in un racconto. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.4: dove eravamo rimasti?Non è più arrivata alcuna notizia di Tina, la figlia discomparsa improvvisamente mentre erano tutti insieme. Enzo evivono questo momento con grande dolore macontinua ad illudersi che Tina sia ancora viva e che tornerà.va incontro ad un profondo decadimento sia fisico sia mentale che la porta a perdere tutto il potere che negli anni aveva acquisito nel rione.