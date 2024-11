Formiche.net - La sfida di un sistema previdenziale resiliente. Scrive De Felice (Inps)

Come possiamo presentare e raccontare efficacemente l’operato dell’Istituto e contestualmente il futuro della previdenza in Italia? È un temante.Partiamo dal presupposto che viviamo in un periodo storico caratterizzato da sfide significative, che richiedono una visione orientata non solo alla risoluzione delle problematiche emergenti, ma anche all’individuazione delle opportunità che ci possono condurre verso un futuro sostenibile.In questo contesto, è fondamentale anche adottare un approccio comunicativo che valorizzi come centrali per la comunità nazionale la fiducia nel futuro e la coesione sociale.In questo senso, i numeri ci restituiscono l’immagine di un Paese in movimento che compie significativi progressi, e ciò particolarmente negli ultimi 24 mesi; ma è importante che questa dinamica venga proiettata in un orizzonte di legislatura proprio per l’esigenza di stabilità, governabilità e per la possibilità di misurare l’efficacia delle azioni e delle iniziative messe in campo.