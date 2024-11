Nerdpool.it - Kidpool entra a far parte del Marvel Universe in Kidpool & Spider-Boy #1

Leggi l'articolo completo su Nerdpool.it

, il personaggio di Deadpool; Wolverine, sta passando dalCinematicalComicsproprio in tempo per Natale. I cinefili hanno incontrato varie versioni del Mercenario Chiacchierone nel film, da Lady Deadpool a Dogpool. Ma una che si è distinta tra la folla è stata la versione in miniatura di. Ora i fan potranno vederefare il passaggio dallo schermo cinematografico alla pagina dei fumetti a dicembre, in uno speciale one-shot che la vedrà allearsi con un’altra nuova aggiunta ai fumetti:-Boy. Seguendo le orme dei loro omologhi adulti, Deadpool e-Man,-Boy uniranno le forze per una grande avventura.-Boy #1 è scritto da Christopher Yost e disegnato da Nathan Stockman, Chris Campana e Jed Dougherty.