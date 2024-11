Anteprima24.it - JuveCaserta, domani sera in trasferta a Pistoia: “Roster di tutto rispetto”

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiSi concludela lungadella Paperdiin Toscana. A, campo di gara della Gema in attesa del ripristino dell’impianto di Montecatini,alle 21.00, il quintetto bianconero sarà ospite della società termale nella undicesima giornata di andata del campionato di serie B nazionale. L’obiettivo di D’Argenzio e compagni è quello di cercare di riscattare la sconfitta subita domenica a Piombino, anche se non si nascondono le difficoltà oggettive nell’affrontare quella che è attualmente la terza forza del campionato.Lo conferma coach Damiano Cagnazzo nel presentare la Gema, «sicuramente una delle squadre che all’inizio del campionato è partita con l’ambizione di arrivare fino in fondo e di vincere. Hanno migliorato il loroallo scorso anno, aggiungendo giocatori molto importanti per questo campionato che hanno già vinto e che hanno disputato le loro ultime stagioni anche in categoria superiore.