Ilgiorno.it - Il Rally Coppa Valtellina sale la gerarchia. Adesso diventa prova del Trofeo Italiano

Ilscala le gerarchie edel(Tir), la seconda competizione rallistica nazionale per importanza. Mai prima d’ora laera riuscita ad arrivare così in alto e questa è la dimostrazione di come la kermesse più longeva d’Italia dopo la siciliana Targa Florio sia cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni, grazie a un sapiente lavoro degli organizzatori. L’annuncio dell’inclusione delnel Tir 2025 segna una svolta storica per la manifestazione. La gara, che ha visto una rapida crescita negli ultimi quattro anni, dopo il ritorno alla gestione diretta di Aci Sondrio, rappresenta un esempio di eccellenza organizzativa e di collaborazione tra tutti quelli – Aci, forze dell’ordine e istituzioni locali – che dal 2021 hanno lavorato insieme a vario titolo per portare la competizione ai massimi livelli nazionali.