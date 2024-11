Movieplayer.it - Il Gladiatore II, la recensione: il sogno di Roma per il film più politico di Ridley Scott

Sangue e rabbia per un sequel epico, potente e, a tratti, addirittura visionario. Nonché leggibile (anche) da una prospettiva contemporanea. Protagonisti Paul Mescal, Pedro Pascal e uno strepitoso Denzel Washington. Unche risuona (per meglio dire, riecheggia) fin dal titolo. Possente, gigantesco, pensato seguendo le logiche del miglior cinema di Hollywood, tra l'enfasi e la spettacolarità. Un cinema che sta mancando, e che si sta rivolgendo solo a un pubblico distratto. Uno spettacolo, vi anticipiamo, che inizia fin dalla prima sequenza, pensata daseguendo le logiche di certi kolossal del passato: Ben-Hur, Quo vadis? e pure Spartacus, con tanto di citazione. Ecco, IlII, nella sua turgida ricerca della maestosità e dell'epica, non è solo un grande sequel, ma è anche l'intuizione artigiana di un cinema .