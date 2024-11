Gamberorosso.it - Il barbecue americano conquista la stella Michelin. È la prima volta nella storia

E alla fine è successo: anche il Texas ha avuto la sua guidae le sua pioggia di stelle. Pioggerellina, a dire il vero, una piccola perturbazione che non sai bene come definire. Intanto perché l'arrivo della Rossa non è legata a mere questioni di merito e alla raggiunta maturità della scena gastronomica (anche se dalla guida fanno sapere che questa è la pre-condizione) ma ad accordi commerciali con il paese d'approdo che decide così di investire sul turismo enogastronomico (nel caso delle quattro maggiori aree metropolitane del Texas, si parla di 270mila dollari, suddivisi in tre tranche annuali). Insomma l'ufficio del turismo stringe accordi con lache si impegna a battere il territorio con i suoi ispettori e poi fare le sue valutazioni, eventualmente vedere se ci sono ristoranti meritevoli di un premio.