Ilrestodelcarlino.it - Idice, partono i lavori sull’argine: "La soluzione sono i muri sotto terra

La chiusura della rotta dell’è definitivamente completata. In questi giorniin corso di installazione delle palancole che vengono piantate per 12 metri, per proteggere il manufatto dall’erosione. Iericominciati idi ripristino dell’argine, franato in due punti. Operazione apprezzata nell’Argentano: "Vedo che l’uso di metteredi contenimento sotnei (che costeggiano il lato nord della statale 16 a partire da via Canelli), secondo i progetti di Supino per il rifacimento dell’argine del Reno del 1930 è un’idea valida. I vecchi parlavano – commenta sul Web Augusto Fuschini - Questierano visibili anche ’fuori’ fino alla costruzione della pista ciclabile a San Biagio. Sarebbe opportuno un muro di contenimento in fondo a via Salice a San Biagio, se non altro per prudenza dopo che è stato asportato un metro dell’ultima spalla".