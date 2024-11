Panorama.it - I paesaggi della storia della Fondazione Museo storico del Trentino

Leggi su Panorama.it

Lo studio delo come fontee come oggettogeografia culturale: di questo si occupa il settore di studi sulladel territoriodel, con sede a Trento: l’interesse alle grandi trasformazioni che hanno riguardato le aree dell’Arco alpino negli ultimi secoli.Alessandro De Bertolini, responsabile del settore sulladel territoriodel, ci spiega cosa sono i processi di territorializzazione. Il settore del territoriodelstudia le trasformazioni prodotte dall’uomo. «L’attenzione è posta sui “processi di territorializzazione”, quelli che hanno trasformato “l’ambiente naturale” in “o culturale” attraverso le azioni dell’uomo. Oggetto di studio sono i lunghi percorsi di addomesticamento attraverso i quali le comunità alpine hanno creato modelli di vivibilità sostenibile in montagna – nelle aree di mezza montagna fino ai margini delle terre alte – trasformando le Alpi in una delle catene montuose più abitateTerra.