Grande Fratello il concorrente abbandona la casa | il comunicato ufficiale

News tv. “”, illa: il– Stavolta non si tratta di una “minaccia” o di una decisione frutto di un momento di crisi, come accaduto nelle scorse settimane. Ilha sul serio lasciato ladel “”. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del reality show condotto da Alfonso Signorini. ( dopo le foto) Enzo Paolo Turchi hato ladelper motivi personali. La decisione, arrivata in modo inatteso, ha colto di sorpresa sia i coinquilini dellasia i fan del programma condotto da Alfonso Signorini. Cosa ha spinto il coreografo ad uscire? Turchi non ha proferito parola, almeno per il momento. Tace anche la moglie Carmen Russo che fino a poche ore fa aveva condiviso proprio un video divertente del marito all’interno del loft.