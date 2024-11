Ilnapolista.it - Giampaolo nuovo tecnico del Lecce: «Nell’ultimo anno ho lavorato in smart working. Oggi si gioca uomo su uomo»

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Esonerato Gotti, ilpresenta ilallenatore Marco. L’exdi Milan e Samp riparte daa due anni di distanza dall’ultima esperienza. La conferenza stampa di presentazione riproposta da Sky Sport.Leggi anche: Gli ultras delaccolsero Conte con lo striscione “senza dignità, sei la m.a della nostra città”: «non esistono più sistemi di gioco»«per me è una grande opportunità. Ritengo ci siano calciatori che abbiano le caratteristiche per esprimere il mio pensiero. È un sì motivato da argomenti tecnici. Avevo proposte all’estero, un estero che aveva solo un sapore economico e non. Corvino mi ha chiesto di lavorare, vogliore a calcio. Se ho un possesso palla superiore significa che ho la palla più dell’avversario. Perre a calcio ci vogliono conoscenze e qualità tecniche.