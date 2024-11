Bergamonews.it - Fattore Bellanova: l’Atalanta ha messo il boost a destra

arriva alla sosta dedicata agli impegni delle Nazionali nella migliore condizione possibile. La Dea, infatti, ha chiuso nel migliore dei modi questo importante ciclo di partite piegando 2-1, e in rimonta, l’Udinese al Gewiss Stadium, al culmine di una partita che ha riservato diverse insidie, ma che alla fine la squadra di Gian Piero Gasperini ha saputo indirizzare dalla propria parte.Nel lunch match di domenica (10 novembre) tra i fattori decisivi che hanno spinto i nerazzurri verso la conquista dei tre punti c’è sicuramente la straordinaria prova di Raoul. Partito inizialmente dalla panchina ed entrato ad inizio ripresa dopo il ko di Zappacosta, il laterale arrivato in estate dal Torino ha impattato in maniera devastante sul match: il classe 2000, nel giro di una manciata di minuti, ha prima servito l’assist per il momentaneo pareggio di Pasalic e a seguire ha ‘propiziato’ l’autorete di Touré con il cross diretto al centro e deviato nella propria porta dal difensore dei friulani.