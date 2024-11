Gamberorosso.it - Ecco la vera storia del Negroni, il cocktail dell’aperitivo all’italiana

Leggi su Gamberorosso.it

Chi avrebbe detto che un semplice twist su un Americano sarebbe diventato il simboloitaliano? Così, in un giorno poco definito tra il 1917 e il 1920, al bancone della Drogheria Casoni di Firenze, il conte Camillochiedeva un drink speciale, un Americano «più forte» che finì per stravolgere la miscelazione tradizionale. A oltre cento anni di distanza, ilè diventato uno deipiù amati al mondo, secondo solo all’Old Fashioned. Eppure, come spesso accade, la suaè un puzzle affascinante.Luca Picchi, l’investigatore delLuca Picchi, barman e storico del, intervistato sul Gambero Rosso Tv dal bartender Julian Biondi (per vedere Viaggio di spirito), ha dedicato anni a riportare alla luce ladel celebre drink. Toscano di nascita e fiorentino d’adozione, Picchi non si è accontentato di servire semplicemente unpreparato a regola d’arte; ha preferito cercare nelle biblioteche e negli archivi, setacciare i cimiteri e risalire agli atti notarili per scoprire laidentità del conte Camillo