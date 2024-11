Superguidatv.it - Deadpool & Wolverine, la recensione del cinecomic (no spoiler)

Wade Wilson, in arte supereroistica, ha abbandonato il costume al chiodo ma la sua vita privata non ne ha beneficiato, tanto che è stato anche lasciato dalla sua fidanzata. Come se ciò non bastasse il tentativo di entrare negli Avengers non è andato a buon fine e ora si ritrova a lavorare in un negozio d’auto. Un giorno viene rapito dalla TVA, che lo informa di come la sua linea temporale sia prossima ad essere eliminata, costringendolo a imbarcarsi in un una nuova impresa.Il mercenario chiacchierone torna così in azione e deve rintracciare una versione diche lo aiuti nella pericolosa missione alle porte. Dopo aver viaggiato in molti universi, trova finalmente un Logan potenzialmente adatto, ignaro che questo sia consumato dal rimorso per un tragico evento passato. L’insolita coppia dovrà comunque unire le forze per affrontare un temibile nemico, trovando sulla strada inaspettati alleati.