Cosa succede dopo il nuovo stop dei giudici ai migranti in Albania | Tutto fermo fino a luglio No si continua

Il governo se lo aspettava. Anzi, non aspettava altro. Ildeiaiinnon ha preso alla sprovvista Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi. E adesso tra Palazzo Chigi e il Viminale si studiano le prossime mosse. Anche se il viaggio della Libra la scorsa settimana è diventato un altro flop, come da previsioni. E anche se le sentenze deidella sezione immigrazione del tribunale di Roma rimandano alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione dei paesi sicuri che il governo pensava di aver risolto con un decreto. Adesso, scrive il Giornale, gli hotspot di Schengjin e Gjader sono «congelati». Anche se la prima sentenza (quella per Bologna) è attesa per gennaio. E prima ancora, a dicembre, arriverà quella della Cassazione. «Meglio la Cgue che iitaliani»Secondo Meloni, è il racconto di un retroscena di Repubblica, «meglio dipendere dalla Corte di Giustizia europea che daipoliticizzati italiani».