Ilrestodelcarlino.it - Chiesanuova capolista e imbattuto. Bonvecchi: "Un percorso favoloso"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Più continua la stagione dele più scarseggiano gli aggettivi con i quali elogiare l’incredibile rendimento dei biancorossi. Il gruppo di Mobili vivrà un’altra settimana da, nonchédell’Eccellenza assieme al K-Sport Montecchio (22 punti, +1 sulla Maceratese e +4 sull’Urbania), questa dopo aver messo al tappeto l’Osimana. Una rivale di rango, con grandi nomi in attacco come Alessandroni e Minnozzi, ma che è stata stritolata in poco più di mezzora. Dopo essersi sbloccato la settimana prima, lo "squalo" Sbarbati ha proseguito di doppietta domenica. Forse è vero come ha detto il tecnico ospite Labriola che i suoi non sono ancora da vetta (si presentavano a -3), forse è vero che i padroni di casa sono stati spietati e cinici, ma i numeri non mentono mai e parlano di unmostruoso.