Cessione Osimhen è arrivata una telefonata a Manna | pronta l’offerta al Napoli

Giovanniavrebbe ricevuto unaper una nuova offerta a Victor: tutti i dettagli sulle cifre per la suaProseguono le trattative per ladi Victora titolo definitivo. L’attaccante nigeriano ha lasciato in prestito ila settembre per firmare con il Galatasaray e fin qui il suo rendimento è stato estremamente convincente. Tra gol in rovesciata e doppiette, anche in Europa League, i tifosi turchi sono contentissimi di quanto visto fin qui in campo, specie ora che Mauro Icardi ha chiuso anzitempo la sua stagione per la rottura del legamento crociato del ginocchio.Proprio il ko dell’argentino porràcome assoluto titolare del Galatasaray, una bella notizia per ilche vorrà intascare la cifra più alta possibile dalla suain estate.