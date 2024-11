Spazionapoli.it - Calvarese: “Anguissa-Dumfries? Il VAR non può intervenire, ma Conte ha ragione su un aspetto”

Fa ancora parlare il contatto tradi Inter-Napoli, che ha portato allo sfogo di: l’ex arbitroha detto la sua dopo l’episodio Giampaoloha rilasciato delle lunghe dichiarazioni su Tuttosport questa mattina, per esprimere la sua opinione dopo un inizio di stagione estremamente turbolento per gli arbitri. Troppi gli errori, tante le incongruenze, che hanno fatto sì che aumentassero anche le polemiche e gli sfoghi da parte di allenatori e addetti ai lavori.“In queste prime 12 giornate di Serie A, abbiamo visto decisioni sbagliate, altre addirittura incomprensibili, mancanza di uniformità. Le polemiche sono aumentate, si rischia l’anarchia tecnica. Ma dove sta il problema? Di chi è la colpa? Lo dico una volta per tutte: mi sono stufato di vedere addossata ogni responsabilità agli arbitri, di sentir dire che “sono scarsi”.