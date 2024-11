Thesocialpost.it - Calcio in lutto: Marco Angulo morto a 22 anni in un incidente stradale

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

La tragedia ha colpito il mondo delecuadoriano: il giovane, promettente centrocampista e nazionale, èa soli 22dopo un terribile. L’, avvenuto più di un mese fa nella capitale Quito, a circa 300 chilometri dalla sua città natale Esmeraldas, ha coinvolto più persone e ha provocato la morte di tre individui. Anche, dopo un periodo di lotta tra la vita e la morte, non ce l’ha fatta. Fin dagli inizi della sua carriera,era considerato uno dei giovani calciatori più promettenti dell’Ecuador. Fu un pilastro dell’Independiente del Valle, la squadra che, nel 2020, conquistò il prestigioso titolo della Copa Libertadores Under 20. Grazie alle sue straordinarie capacità,venne rapidamente promosso in prima squadra, per poi approdare nella Major League Soccer con FC Cincinnati.