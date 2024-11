Lanotiziagiornale.it - Buio… Fitto sulla Commissione Ue. Slitta il voto sui vice di von der Leyen

Leggi su Lanotiziagiornale.it

È alta la confusione a Bruxelles. La paura di veti incrociati ha portato alla decisione di congelare ilsu tutti e sei ipresidenti esecutivi in pectore a data da destinarsi. Ma se la notte porterà consiglio non è detto che non verranno votati già oggi.Resta questa l’ennesima prova di quanto la maggioranza Ursula sia litigiosa e poco compatta, con i Liberali, i Socialisti e i Verdi, che guardano con sospetto alle manovre di apertura dei Popolari a destra. I veti incrociati ieri si sono manifestati sui nomi dell’italiano Raffaelee della spagnola Teresa Ribera.Il leader del Partito popolare spagnolo, Alberto Núñez Feijóo, ha già annunciato che i suoi eurodeputati voteranno contro la nomina di Ribera. In realtà tutti i Popolari sarebbero pronti a far saltare Ribera se saltasse