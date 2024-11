Scuolalink.it - Bonus Natale 2024: tutte le FAQ pubblicate su NoiPA

Leggi su Scuolalink.it

Ilè disponibile per i lavoratori dipendenti tramite piattaforma, e le domande possono essere presentate fino alle ore 12 del 22 novembre. È importante sottolineare che ilnon verrà erogato automaticamente; chi non invia la domanda potrà comunque richiedere ilattraverso la dichiarazione dei redditi nel 2025.ha reso disponibile un’area self-service per facilitare l’invio della domanda e ha pubblicato una serie di FAQ per chiarire i requisiti e le modalità di richiesta. Requisiti familiari per ilLe FAQ dichiariscono i requisiti familiari necessari per ottenere il. Ilè riservato a lavoratori dipendenti che rispettano specifiche condizioni familiari: Nucleo familiare monogenitoriale: Ilè concesso se il richiedente ha un figlio a carico e l’altro genitore è deceduto, non ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio, o se il figlio è stato adottato, affidato, o affiliato da un solo genitore.