Amica.it - Beyoncé da record: 11 nomination ai Grammy Awards

Leggi l'articolo completo su Amica.it

(askanews) –sarà la grande favorita ai prossimiche saranno assegnati il 2 febbraio 2025 a Los Angeles. La cantante ha ottenuto ben 11per l’album Cowboy Carter, un tributo alle radici afroamericane della musica country, e i relativi singoli. Per lei è undopo le 10conquistate nel 2010.GUARDA LE FOTO, tanti auguri! Le foto più belle per raccontare il suo nuovo rapporto col corpo Le 99diNella sua carriera ha ottenuto ora un totale di 99ai– più di qualsiasi altro artista – ma non ha ancora vinto il premio più importante dellaing Academy, quello dell’album dell’anno. Nella lista di quest’anno spiccano cinque donne di potere nominate in tutte e tre le categorie generali più importanti: miglior disco, canzone e album dell’anno.