Thesocialpost.it - “Addio bellissima”: Federica Panicucci e Francesco Vecchi ricordano Arianna Paola Alberga

Durante la puntata del 12 novembre 2024 di Mattino 5,hanno voluto dedicare un momento toccante ad, una giovane barista di 26 anni che ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale. Con visibile commozione, i due conduttori hanno voluto rendere omaggio alla ragazza, molto conosciuta e apprezzata dalla comunità di Mediaset e dai frequentatori del bar “degli studi” di Cologno Monzese.L’ultimo saluto ad, amata da tutti“, questaragazza di 26 anni, purtroppo non c’è più a causa di un incidente stradale,” ha detto, con la voce rotta dall’emozione. Anche, visibilmente provato, ha voluto salutarla con un “Ciao” che ha chiuso il loro toccante ricordo. Per la comunità di Mediaset e per chi frequentava il bar dovelavorava, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme.