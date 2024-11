Velvetgossip.it - Abiti autunnali adatti alla propria carnagione

Per scegliere il colore del vestito più adattoè utile seguire alcuni accorgimenti che, in tal senso, riguardano anche nelle scelta degli. Si può partire da alcune linee guida generali basate su principi di moda e stile.Per scoprire il colore del vestito più adattoè importante identificare il sottotono della pelle. Quest’ultimo può essere caldo (dorato/pesca), freddo (rosa/blu) o neutro. Per carnagioni calde è meglio optare per colori come rosso, arancione, giallo, verde oliva o marrone caldo. Invece per carnagioni fredde si possono scegliere colori come blu, viola, verde smeraldo o rosa freddo. Infine, per carnagioni neutre è bene sapere che la maggior parte dei colori si adatterà bene, ma è meglio toni troppo simili al tono della pelle.