Lanotiziagiornale.it - A Gaza gli aiuti umanitari sono diventati un miraggio. Secondo il Guardian, malgrado l’ultimatum degli Usa a Israele, le consegne sono a un minimo storico

Leggi l'articolo completo su Lanotiziagiornale.it

gliun. La quantità diche raggiunge la Striscia diè scesa al livello più basso da dicembre scorso, mostrano alcuni dati ufficiali israeliani citati dal, nonostante gli Stati Uniti abbiano emesso un ultimatum di 30 giorni il mese scorso minacciando sanzioni se non ci fosse stato un aumento delle fornituree al territorio palestinese.è stato consegnato il 13 ottobre, quindi scadrà tra stasera e domani. Non è chiaro quali misure innescherà l’apparente incapacità didi soddisfare le richiesteStati Uniti, ma potrebbero includere un’interruzione temporanea della fornitura di alcune munizioni o di altra assistenza militare. Solo 8.805 tonnellate dialimentari hanno attraversato i posti di blocco israeliani per entrare nel territorio finora a novembre.