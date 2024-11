Lanazione.it - A Firenze i designer del futuro per il Premio Nazionale delle Arti

, 12 novembre 2024 – Soluzioni di arredo per parchi e giardini realizzati con un processo di upcycling, dispositivi terapeutici dal design empatico e centrato sull’utente, applicazioni progettate per migliorare la sicurezza durante i tragitti notturni e piattaforme che rivoluzionano gli e-commerce della moda tramite l’Intelligenzaficiale. Sono questi i progetti vincitori della 18/a edizione del prestigioso(sezione design), promosso dal MUR - Ministero dell’Università e della Ricerca per valorizzare e favorire la creatività e l’innovazione nel campovisive e applicate. Otto i riconoscimenti consegnati quest’anno ai migliori progetti dei giovanidi 15 Accademie di bellee ISIA di tutta Italia appartenenti ad Afam (il sistema italiano dell'Alta Formazionestica, Musicale e coreutica), che tra soluzioni pratiche, materiali biodegradabili e progetti che indagano sulle relazioni sociali, hanno mostrato la loro idea dinell’ambitodiscipline creative.