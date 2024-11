Thesocialpost.it - 3 neonati morti di pertosse, la denuncia: “Siamo tornati al Medioevo”

Tresonoperin Italia dall’inizio del 2024, un dato che preoccupa i medici e accende il dibattito sull’importanza della vaccinazione. Massimo Andreoni, professore emerito di Malattie infettive presso l’Università di Roma Tor Vergata, ha espresso il suo disappunto riguardo al fenomeno, definendolo un “ritorno al”. Andreoni ha commentato la situazione nel corso del convegno Health Innovation Show 2024, sottolineando l’importanza della vaccinazione per prevenire tragedie come queste.Vaccinazione in gravidanza: uno scudo per iSecondo Andreoni, il vaccino contro la, somministrato durante la gravidanza, potrebbe prevenire la malattia nei, proteggendoli nelle prime settimane di vita, il periodo in cui larisulta più pericolosa.