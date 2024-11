10 falsi miti sull’influenza | dai vaccini e la vitamina C fino al colpo d’aria

Leggi l'articolo completo su Open.online

Mentre l’autunno avanza e le giornate si fanno più fredde, ci si addentra sempre più nella stagione influenzale, che normalmente raggiunge il proprio picco tra dicembre e febbraio. Intorno all’influenza circolano ancora numerosie leggende popolari che raramente si rivelano veri. Dalcausa di tutti i mali, allaC cura universale, passando per i, talvolta ignorati anche da chi dovrebbe immunizzarsi ogni anno. In questo articolo vediamo dieciche ancora resistonoe se hanno o meno un fondo di verità.1. L’influenza è colpa del freddoCome spiega l’immunologo Enrico Brunetta della clinica Humanitas, il freddo non è la causa diretta dell’influenza. È vero che la stagione fredda coincide con i picchi influenzali, ma l’influenza è causata da virus, non dalla temperatura.