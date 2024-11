Gaeta.it - Truffa ai danni di un’anziana, quattro arresti a Padova dopo un intervento dei carabinieri

Facebook WhatsAppTwitter Nella giornata di ieri, idihanno arrestatopersone accusate di tentatae altri reati, tra cui rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione ha avuto origine da untempestivo delle forze dell’ordine, riuscendo a evitare una potenziale frode a danno di. Gli arrestati, due donne italiane e due uomini marocchini, erano già noti alle autorità per precedenti penali.L’deie l’inseguimentoIl tutto ha avuto inizio quando i militari di Este hanno notato un’auto sospetta, riconosciuta tra i veicoli utilizzati datori. Questa decisione si è tradotta in un’azione di pedinamento discreto, avvalendosi anche di vetture ‘civetta’, per monitorare i movimenti dei sospettati.