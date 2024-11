Movieplayer.it - Terrifier 3 debutta col botto, quasi 3 milioni al box office italiano, Parthenope ancora secondo

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

Tutti pazzi per Art the Clown, debutto milionario per3 che conquista il botteghino sfiorando i tre, seguito dadi Paolo Sorrentino. Gli italiani amano aver paura come dimostra il boxdel passato weekend che incorona3 re incondizionato con poco meno di 3di euro di incassi totali (anteprime di Halloween comprese). Il nuovo capitolo della saga indie horror ideata da Damien Leone vede il killer seriale Art the Clown insanguinare il Natale dei suoi concittadini, con somma gioia del pubblico nostrano che si è riversato nei cinema tributando al film un incasso di 2,8- 1,2 dei quali nel solo weekend, da 363 sale e attirando 157.431 presenze (dati Cinetel). Orrore e divertimento per la .