Gaeta.it - Tensione sindacale a Technogym: licenziamento di un rappresentante Fiom-Cgil solleva polemiche

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La crisi nei rapporti traè esplosa in seguito aldi un dipendente che ricopriva anche il ruolo di. Questo evento ha suscitato una mobilitazione attiva all’interno dell’azienda, famosa a livello mondiale per le sue attrezzature fitness. Il lavoratore, con una carriera di circa 30 anni nella compagnia e un lungo coinvolgimento nella RappresentanzaUnitaria , si è visto contestare la sua condotta lavorativa, alimentando il dibattito sulla legittimità del provvedimento e sulle modalità di gestione delle relazioni sindacali da parte dell’azienda.Dettagli delIl dipendente licenziato, in prossimità della pensione, è stato oggetto di sei lettere di contestazione disciplinare, quattro delle quali sono arrivate nell’ultima fase del suo lavoro.