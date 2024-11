Gaeta.it - Sequestro di un’area a Terracina: attività illecite nel ramo nautico scoperte dalla Guardia Costiera

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un intervento decisivo delladiha svelato un affare illegale che si sviluppava su un terreno agricolo nel comune. Nella mattina di ieri, i militari hanno effettuato undiestesa circa 400 metri quadrati, dove si esercitavano pratiche non autorizzate, tra cui il rimessaggio di imbarcazioni e la gestione di un’officina meccanica navale.nel settoreL’operazione ha rivelato che il proprietario del terreno e il gestore dell’, legati a una società con sede all’estero, agivano senza le necessarie autorizzazioni ambientali e commerciali. La, con il supporto di strumenti di indagine precisi, ha confermato che non sussisteva alcuna documentazione valida per lesvolte, le quali sono state classificate come esercizio abusivo.