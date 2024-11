Ilgiorno.it - Pedone passa col rosso e il motociclista sbanda e muore, la sentenza: “Non è omicidio stradale”

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

MILANO – Non fu il comportamento avventato dela provocare la morte del, bensì la successiva scivolata sui binari del tram. Con questa motivazione, la Cassazione ha assolto in via definitiva la trentenne G.V. dall’accusa di, a 8 anni dallo schianto che costò la vita al trentaseienne Vanni Camassa. La ricostruzione dell’incidente ci riporta alla mezzanotte del 16 maggio 2016, all’incrocio tra viale Umbria e corso XXII Marzo. G.V., all’epoca studentessa ventitreenne di Giurisprudenza, esce di casa per andare a comprare le sigarette e attraversa con ilproprio nel momento in cui sta arrivando da viale Piceno la Honda guidata da Camassa: la moto la travolge e continua la sua corsa, per poi rovinare a terra ad alcune decine di metri di distanza. Per il conducente non c’è niente da fare; la ventitreenne viene invece trasportata al San Raffaele, dove verrà sottoposta a un delicato intervento alla testa.