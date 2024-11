Sport.quotidiano.net - Passo falso: la Virtus ha meno fiato di Varese

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Bologna. 10 novembre 2024 – Prima sconfitta in campionato per lache sciupa una prestazione da incorniciare del suo capitano Marco Belinelli, autore di 23 punti. La V nera commette un errore concettuale che si rivelerà fatale accettando la sfida del corri e tira impostata da. Non è un segreto che i lombardi ci sguazzano in questa dinamica, per non dire che è l’unico modo in cui sanno e possono giocare, mentre gli ospiti hanno ancora nella testa e nelle gambe la partita di venerdì scorso contro il Maccabi. Ha ragione Luca Banchi quando sostiene che disputare così tante partite a solo 48 ore di distanza l’una dall’altra rende la vita impossibile a chiunque, ma seguendo questo ragionamento bisogna dire con altrettanta franchezza che bisognerebbe utilizzare tutto il roster per evitare di peggiorare una situazione che è già molto complicata.