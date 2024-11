Gaeta.it - Master in Nutrizione Clinica e Funzionale: Formazione Avanzata per Professionisti della Salute

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildi secondo livello in, offerto dal Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, si propone di formarecon specializzazione nella promozioneattraverso la. Le iscrizioni per il corso sono attualmente aperte, rendendo accessibile a medici, biologi, farmacisti e laureati in Scienze dell’alimentazione un’opportunità di crescita professionale. L’obiettivo è contribuire attivamente alla prevenzione e al trattamento di disturbi nutrizionali e delle malattie correlate.Obiettivi didattici e competenze acquisiteIlrappresenta un percorso di alta specializzazione, destinato a chi desidera approfondire la materiae del benessere.