Oasport.it - LIVE Zverev-Rublev, ATP Finals 2024 in DIRETTA: giocatori in campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI-BOPANNA/EBDENLADI ALCARAZ-RUUDin!20:46 Tra poco quindi scenderanno in!20:44 Le parole di Jannik: Coome ho detto ieri dopo la partita, non c’è posto migliore per festeggiare che Torino. Qui ho esordito in Davis e poi l’anno scorso sono andato vicino al titolo. Ringrazio ovviamente tutto il mio team, non c’è l’avrei mai fatta senza tutte le persone intorno a me”.Australian OpenRotterdamMiamiHalleATP World No.1CincinnatiUS OpenShanghaiATP YEAR-END NO.1Jannik Sinner’swas a year to remember – and he’s not done yet pic.twitter.com/fepgXoyDKZ— Tennis TV (@TennisTV) November 11,20:32 “La sua determinazione è quello che stimo di più di lui (Sinner, ndr), tramite il lavoro costante riesce ad esprimere il meglio di sé.