Liberoquotidiano.it - "Le intimidazioni contro di me fomentate dal governo". Silvia Albano, accusa pesante: ora è scontro totale

, il giudice della sezione immigrazione del tribunale di Roma, si sente "nel mezzo di una tempesta". La presidente di Magistraura democratica parla di sé come di un soldato al fronte: lamenta di aver subito "e pressioni politiche", ma assicurare di continuare a combattere per "preservare l'autonomia di giudizio" delle toghe da chi "ci vorrebbe parziali e dipendenti"., come spiegato in un'intervista rilasciata a Repubblica, ha confessato di volersi sottrarre "all'agone dello s, che si è personificato in modo insopportabile su di me. Quello slo vuole il, non io". Per lei i colpevoli di questa campagna d'odio organizzata per attaccare la sua persona sono "alcuni giornali e trasmissioni. Ma anche politici, dalla presidente del Consiglio in giù".