Iltempo.it - "La banalità del male": omicidio Tramontano, chiesto l'ergastolo per Impagnatiello

Al termine di circa due ore di requisitoria, le pm Alessia Menegazzo e Letizia Mannella hannodi condannare all'Alessandroper l'della compagna Giulia. "L'essere umano è capace di fare cose drammatiche senza nessun disturbo psichiatrico, fa paura accettare questa verità, che anche gli uomini normali possano commettere delitti efferati contro le persone che dicono di amare ma dobbiamo tutti avere il coraggio di accettarlo, non dobbiamo avere paura di cosa gli uomini siano in grado di fare", hanno detto. La morte della 29enne incinta al settimo mese con 37 coltellate prima del doppio tentativo di incendiarne il cadavere non è stata "follia" ma vera e propria "crudeltà", hanno specificato, aggiungendo poco dopo che il processo "è stato un'occasione per tutti noi per affacciarsi sul burrone e ci ha mostrato ladel".