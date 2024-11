Napolipiu.com - Inter-Napoli, un gesto di Kvara fa felice Conte

Leggi l'articolo completo su Napolipiu.com

Il georgiano stupisce tutti con una chiusura difensiva che scatena l’esultanza del tecnico Non una giocata offensiva, ma una rincorsa difensiva di 50 metri. Il nuovodi Antoniosi è presentato a San Siro con un’anima diversa, incarnata perfettamente datskhelia. Come rivela oggi il Corriere dello Sport, è stata proprio un’azione del georgiano a far esplodere di gioia il tecnico pugliese.“La fotografia del gruppo è un’esultanza pazzesca ditskhelia, arrivata non dopo il gol, ma per una sua rincorsa di 50 metri conclusa con una chiusura da terzino sulla corsia opposta“, scrive il quotidiano. “Un’immagine che ha sicuramente fatto piacere vedere a, molto di più della decisione sul rigore che lo ha fatto infuriare con il Var nel post partita”.La strategia tattica dell’allenatore delha sorpreso tutti.