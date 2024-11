Gaeta.it - I musei del futuro: come evolveranno gli spazi culturali per attrarre nuove generazioni

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La discussione suidelsi fa sempre più attuale e interessante. Ico Migliore e Mara Servetto, noti designer milanesi e co-fondatori dello studio Migliore+Servetto, offrono una chiave di lettura originale nel loro libro “Museum Seed. The Futurability of Cultural Places“. Pubblicato da Electa con il contributo dell’Istituto di Cultura Italiana a Seoul, il volume presenta un’analisi approfondita supotrebbero evolversi per rimanere pertinenti in un contesto sempre più digitalizzato e interattivo.Il libro e il suo messaggio innovativo“Museum Seed” non è solo una raccolta di belle immagini, ma un manifesto programmatico che contiene gli interventi di quindici esperti internazionali, tra cui direttori di, critici e architetti. La diversità degli autori, chea da figureAngelo Crespi, direttore della Pinacoteca di Brera, a Chun Eui Young, presidente del Korean Institute of Architects, fino allo stilista Seok Yong Bae, arricchisce il dibattito sulle pratiche museali.