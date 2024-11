Movieplayer.it - Dwayne Johnson ammette: "A volte sono in ritardo sul set e faccio pipì nelle bottiglie"

L'attore, in una nuova intervista, ha ammesso alcuni comportamenti bizzarri sul set dei suoi film, negando tuttavia abbiano avuto delle conseguenze su Uno Rosso., in un'intervista rilasciata al magazine GQ, ha ammesso alcuni dei comportamenti sul set che erano stati commentati e criticati online qualche mese fa, negando tuttavia di essere la causa dell'aumento delle spese effettuate sul set di Uno Rosso. All'inizio del 2024, infatti, The Wrap aveva sostenuto che i costi del film di cui è protagonista accanto a Chris Evans fossero aumentati perché arrivava inanche di otto ore sul set. Le ammissioni diUno Rosso, secondo il sito, avrebbe richiesto ben 250 milioni di dollari per essere realizzato a causa del comportamento di, .