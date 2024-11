Gaeta.it - Cerveteri si prepara all’evento “I violinisti stregoni”: spettacolo e workshop il 11 novembre

Asi svolgerà domani, lunedì 11, un evento dedicato a grandi e piccini intitolato "I". Questa iniziativa rappresenta un'opportunità unica per vivere una performance artistica che combina magia e teatro. L'evento è organizzato in collaborazione con il noto Odin Teatret, un gruppo teatrale internazionale apprezzato per il suo approccio innovativo alle arti performative. Gli appassionati di teatro e le famiglie troveranno in questoun modo per avvicinarsi all'arte e divertirsi insieme.Dettagli dell'evento "I"L'appuntamento si svolgerà presso la prestigiosa Sala Ruspoli alle 16.30. Il costo del biglietto è di 5 euro, un prezzo accessibile che rende la cultura alla portata di tutti. Questa rappresentazione è particolarmente consigliata per i bambini dai 5 ai 10 anni, ma è aperta a chiunque desideri godere di una performance coinvolgente e suggestiva.