Feedpress.me - Trump vince anche in Arizona e arriva a quota 312 grandi elettori. E sulla guerra in Ucraina il suo stratega Bryan Lanza: "La Crimea è persa"

Leggi l'articolo completo su Feedpress.me

Donaldcompleta lo 'strike' e strappalo stato in bilico dell', portando il numero finale deia 312. Il tycoon intanto esclude la possibilità che Nikki Haley o Mike Pompeo facciano parte del nuovo governo. Cortei di protesta in varie città americane, da New York a Washington, da Seattle a Portland, contro la vittoria di. "La" : così il consigliere.